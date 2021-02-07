في البصرة.. ضبط أجهزة طبية وكهربائية تعرضت للاندثار

2021/02/07 | 11:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتمكنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، من تنفيذ عمليتي ضبط في مخازن وزارتي الكهرباء والصحة في البصرة، مشيرة إلى أنهما أسفرتا عن ضبط مواد كهربائية وأدوية وأجهزة ومستلزمات طبية.وقالت الهيئة في بيان، أن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة الذي انتقل إلى أحد مخازن وزارة الكهرباء في خور الزبير، تمكن من ضبط مواد متروكة منذ …

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