المالية النيابية تدرس سبل تشجيع الطاقة النظيفة في اجتماعها الواحد والاربعين بشأن موازنة ٢٠٢١

2021/02/07 | 11:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعقدت اللجنة المالية في مجلس، النواب السبت، اجتماعها الواحد والاربعين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ .وشكلت اللجنة المالية لجنة فرعية لدراسة الطلبات المقدمة لها من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وتقديم تقرير بشأنها مع الأخذ بنظر الاعتبار توجهات اللجنة القاضية بضغط النفقات وتقليل نسبة العجز …

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