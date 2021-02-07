الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا بلا امطار خلال الايام المقبلة

2021/02/07 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد خلال الايام المقبلة طقسا متباينا بلا امطار.وذكر بيان للهيئة ان : طقس يوم غد الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحو ا مع بعض الغيوم ، والرياحشمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وفي المنطقة الشمالية صحوا الى غائم جزئيا ،والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة (05-10 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم .وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 11 مئوية والعظمى 19 مئوية.وتسجل ادنى درجة حرارة صغرى في دهوك والموصل 5 مئوية واعلاها في البصرة 14 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في السليمانية 11 مئوية واعلاها في البصرة 23 مئوية.وتبقى الاجواء على حالها ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس ..طقسا وحركة رياح مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة./انتهى3

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