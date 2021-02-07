2021/02/07 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن ضبط مسافر عراقي بحوزته مواد مخدرة في منفذ زرباطية الحدودي.وذكرت في بيان انه تم ضبط المسافر من قبل مفرزة مكافحة المخدرات في صالة الوافدين بالتعاون مع قوة حماية المنفذ./انتهى3

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