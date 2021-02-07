أربيل تحتضن أولى نشاطات اتحاد بناء الأجسام للموسم 2021

2021/02/07 | 11:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- ميثم الخفاجي

قرر الاتحاد العراقي المركزي لبناء الأجسام واللياقة البدنية إقامة دورة تدريبية مركزية فئة (ليفل 1) في محافظة أربيل ولكلا الجنسين بمشاركة جميع محافظات العراق .

وقال المنسق الإعلامي لاتحاد اللعبة هشام الواني، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" اتحاد بناء الأجسام سيبدأ نشاطاته للموسم 2021 بإقامة دورة تدريبية مركزية في أربيل خلال شهر شباط الحالي وللفترة من الثاني عشر لغاية الرابع عشر من الشهر ذاته".

وأضاف الواني أنه " يشترط على الراغبين بالاشتراك في الدورة، ان لاتقل اعمارهم عن 25 عاماً، وان يكون قد انخرط في دورة تدريبية سابقة وحاصلاً على شهادة المتوسطة كأقل تقدير وأن يكون مزاولاً للعبة بناء الأجسام ومشتركاً في سباقات وأقلها أن يكون حـائزاً على بطولة محافظة من الأول إلى الثالث"، مبيناً أن" التقديم يكون في مقر الاتحاد المركزي أو لدى الاتحاد الفرعي في أربيل " .

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