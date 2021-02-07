2021/02/07 | 11:35 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خرج عدد من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد، في ذي قار، الأحد (7 شباط 2021)، إلى التظاهر أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بالتعيينات.

وقال مصدر امني إن عدداً من خريجي كليات الإدارة والاقتصاد تجمعوا أمام مبنى محافظة ذي قار ورفعوا لافتات تطالب بالتعيينات.

وأضاف، أن الخريجين طالبوا الحكومة المحلية بتوفير فرص عمل لهم وإيجاد درجات وظيفية لإدراجهم بالتعيينات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خريجو الكليات يتظاهرون في ذي قار للمطالبة بفرص العمل 7 SKY TV.

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