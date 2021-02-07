الزعيم الكوري الشمالي يمنع الزجاج المظلل بالسيارات ويصفه بأنه رمز للرأسمالية العفنة

2021/02/07 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت السلطات في كوريا الشمالية، قرارا بمنع استخدام الزجاج المضلل في السيارات الخاصة.

وقالت وسائل اعلام ان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون أصدر أمرا بمنع استخدام الزجاج المضلل في السيارات وفرض غرامة مالية على المخالفين للمرة الأولى، ومصادرة السيارة عند تكرار المخالفة، لأنها على حد اعتقاده رمز للرأسمالية العفنة، في حين ذكرت وسائل اعلام أخرى ان الهدف من القرار هو منع الشبان في كوريا الشمالية من الاستماع أو مشاهدة الموسيقى والأفلام التي تبثها الإذاعات والقنوات الكورية الجنوبية.

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