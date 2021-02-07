كركوك تؤبن التشكيلي الراحل آري بابان

2021/02/07 | 11:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقيم نقابة فناني كوردستان فرع كركوك مساء اليوم الاحد 7 شباط 2021 وعلى قاعة الشهيد القيادي سيروان طالباني في الجمعية الثقافية والاجتماعية بمدينة كركوك أربعينية الفنان التشكيلي الراحل اري بابان الذي وافته المنية مؤخرا في السليمانية .

وتقام المراسم بحضور جموع من فناني ومثقفي كوردستان و كركوك وذوي الفقيد، وسيتم خلال المراسم القاء الكلمات عن هذا الفنان الذي قدم عطاءا كبيرا للفن والثقافة في كوردستان بصورة عامة وكركوك بصورة خاصة .

ولد الفنان الراحل اري بابان عام 1953 في مدينة كركوك وتخرج من كلية الاداب / قسم علوم المكتبات ، شارك في اول معرض تشكيلي عام 1972 مع الفنانين (گارا-ا‌یوب شريف) على قاعة امام قاسم بكركوك، شارك في 11 معرض شخصي واكثر من 100 معرض مشترك في كوردستان وخارج العراق منها ( لندن ، فينلندا ، المانيا ، هولندا )، استطاع اري بابان ان يقدم عطاءا ثرا في الفن التشكيلي في كوردستان من خلال لوحاته الفنية التي سلك ( السريالية )، وكان له ادوارا لايستهان بها في المشهد التشكيلي ومشاركاته في المعارض الشخصية والمشتركة ، ولعب دورا كبيرا في تاسيس فرع كركوك لمنظمة فناني كوردستان في العام 2003 حيث شغل منصب مسؤول للفرع بالاضافة الى دوره المشهود في تعزيز التعايش الاخوي بين مكونات كركوك المتاخية، كما وشغل منصب مدير عام مكتبة السليمانية العامة، وكان مثقفا باهرا حيث ترجم كتبا من العربية الى الكوردية ، وبرحيل هذا الفنان الكبير فقدت كوردستان وكركوك ابرز فنانيها التشكيليين الرواد .

PUKmedia كركوك / رزكار شواني

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