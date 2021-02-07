المالية النيابية تناقش الموازنة مع الكاظمي

2021/02/07 | 11:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تعقد اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، اجتماعا مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واضاف: ان الاجتماع بين الحكومة واللجنة المالية سيناقش مواد مشروع قانون الموازنة والتغييرات التي اجرتها اللجنة المالية على المبالغ الواردة في الموازنة.

واشار الى ان اللجنة المالية ستستمع الى رأي الحكومة الاتحادية حول التخفيضات التي جرت على المبالغ الواردة في الموازنة وبالاضافة الى استلام اية مقترحات جديدة تطرحها الحكومة.

PUKmedia خاص

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