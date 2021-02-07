تعرف على طقس العراق للايام الاربعة المقبلة

2021/02/07 | 11:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية

والطقس الزلزالي، حالة الطقس للأيام

الاربعة المقبلة..

وذكرت الهيئة في بيان، صحفي أن "طقس يوم

غد الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في

عموم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة

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