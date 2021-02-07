2021/02/07 | 11:39 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا منذ 22 أكتوبر العام الماضي، فيما تراجع معدل الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى منذ نهاية الخريف.وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 16048 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 16627 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي عندما تم تسجيل 15971 إصابة.ولا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي.وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2028 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا تسجل أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ أشهر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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