النواب العراقي: إلغاء فقرة استقطاع رواتب الموظفين وضريبة الدخل بموازنة 2021

2021/02/07 | 11:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اجتماعاً للجنة المالية، بحضور رئيسها وكامل أعضاءها؛ لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021م، وبحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ووزير الموارد المائية مهدي …

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