رئيس القضاء في ايران سيزور العراق بعد أيام

2021/02/07 | 11:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت مصادر اعلامية ايرانية، اليوم الأحد، بأن رئيس سلطة القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي سوف يزور العراق على رأس وفد قضائي وسياسي رفيع في الأيام القليلة المقبلة.وقالت منصة اعلامية ايرانية نقلا عن مصادرها أن وفدا من سلطة القضاء الإيراني قد بدأ بزيارة لبغداد قبل أيام تحضيرا لزيارة رئيس سلطة القضاء.وسوف يلتقي رئيسي بقيادات عراقية …

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