حكومة كردستان تضع شرط للاتفاق على الموازنة

2021/02/07 | 11:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحدد نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، قوباد طالباني، اليوم الأحد، شرط الإقليم لقبول الاتفاق وتنفيذ الالتزامات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، من أجل رفع الموازنة للتصويت.وقال قوباد طالباني في تصريح نقلته صحيفة “الصباح إن “الإقليم مستعد للدخول في اتفاق مع الحكومة الاتحادية لتنفيذ جميع الالتزامات، شرط أن يكون ذلك الاتفاق عادلا وقابلا للتنفيذ”.وأوضح …

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