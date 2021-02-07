ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فرنانديش وكالفيرت ليوين يقتربان من صلاح

2021/02/07 | 11:44 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتقى نجم مانشستر يونايتد، برونو فرنانديش، ومهاجم إيفرتون، كالفيرت ليوين، إلى وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعدما سجل كل واحد منهما هدفا في مباراة جمعت فريقيهما أمس السبت.

وسجل فرنانديش الهدف الثاني لمانشستر من تسديدة رائعة غير متوقعة بيمناه من خارج المنطقة، في الدقيقة 45، بينما خطف كالفيرت ليوين هدفا “قاتلا” لإيفرتون، عندما تابع كرة عرضية في المرمى، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، لتنتهي المباراة التي تدخل في إطار المرحلة الـ23 من الدوري الإنجليزي، بالتعادل الإيجابي 3-3 بين الفريقين.

ورفع فرنانديش وكالفيرت ليوين، رصيدهما من الأهداف إلى 13 هدفا لكل منهما، ليتقاسما المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري، خلف متصدر القائمة، مهاجم ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح (15 هدفا)، الذي سيحظى بفرصة تعزيز صدارته، عندما يلتقي “الريدز” ضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد، في قمة المرحلة الـ23 من “البريميرليغ”.

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