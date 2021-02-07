رئيس السلطة القضائية في إيران يزور العراق لتوقيع مذكرات تفاهم قضائي وقانوني

2021/02/07 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مجلس القضاء الأعلى عن موعد زيارة رئيس السلطة القضائية في ايران الى العراق.

وذكر بيان للمجلس ان رئيس السلطة القضائية في ايران إبراهيم رئيسي سيصل يوم غد الاثنين الى العراق، على رأس وفد قضائي عالي المستوى، في زيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية، والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، في اطار التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

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