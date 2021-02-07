الاستخبارات: إلقاء القبض على 13 عنصرا ينتمون لـ”داعش” في بغداد

2021/02/07 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الإطاحة بثلاثة عشرة عنصرا ينتمون لتنظيم داعش بعمليات استباقية استخباراتية في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ان مفارزها تمكنت من القاء القبض على عناصر داعش بمناطق متفرقة من العاصمة، مشيرة الى انهم مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن ما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة تحت كنى واسماء مختلفة.

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