المالية النيابية تعقد إجتماعاً بحضور الكاظمي لمناقشة قانون الموازنة

2021/02/07 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، اجتماعها الـ 41، فيما استأنفت مناقشاتها لمسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.وبحسب بيان وصل “النور نيوز” فان “اللجنة المالية تناقش مسودة قانون موازنة ٢٠٢١ بحضور رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء”.

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