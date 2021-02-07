القبض على 6 متهمين بـ'الارهاب' في البصرة

2021/02/07 | 11:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 6 متهمين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة البصرة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها في الفوج الرابع التابع إلى اللواء الاول تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في منطقة ابي صخير بمحافظة البصرة".

وأشارت القيادة إلى "قيامها بإحالة المتهمين الملقى القبض عليهم إلى الجهات المعنية لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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