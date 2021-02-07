اللجنة المالية تناقش مشروع الموازنة مع رئيس مجلس الوزراء

2021/02/07 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

يشهد مجلس النواب، مناقشات حول مسودة قانون موازنة ٢٠٢١، من قبل اللجنة المالية النيابية وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وذكرت الدائرة الاعلامية للبرلمان في بيان مقتضب تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية تناقش مسودة قانون موازنة ٢٠٢١ بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء كل من المالية والتخطيط والنفط والإسكان والإعمار والبلديات والأشغال وأمين عام مجلس الوزراء".

وكانت اللجنة المالية، قد عقدت في وقت سابق من اليوم، اجتماعها رقم (٤٢) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

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