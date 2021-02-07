بايدن يتصل بسيدة فقدت عملها في إطار مبادرة للتواصل مع الشعب الأميركي

2021/02/07 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشر الرئيس الأميركي جو بايدن العمل بمبادرته الخاصة بالتواصل المباشر مع المواطنين الاميركيين.

ونشر البيت الأبيض فيديو محادثة هاتفية بين الرئيس بايدن وامرأة تدعى ميشيل وهي أم فقدت عملها في احدى الشركات بسبب تداعيات جائحة كورونا، كانت قد وجهت رسالة لبايدن، تضمنت سردا لمعاناتها، وهي مكالمة جاءت وفق آلية ستمكن بايدن من التواصل المباشر مع أفراد الشعب الأميركي.

وأظهر المقطع ان الرئيس يقول للسيدة بأن والده كان يخبره بأن العمل أكثر بكثير من مجرد راتب، لأنه كرامة الانسان واحترامه ومكانته في المجتمع، في حين أعربت السيدة عن سعادتها بالمكالمة وجهود بايدن في مكافحة الوباء.

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