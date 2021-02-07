إخلاء 13 حاوية تحتوي على مواد شديدة الخطورة في البصرة

2021/02/07 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، إخلاء ثلاث عشرة حاوية تحتوي مواد شديدة الخطورة.

وذكر بيان للهيئة أن ميناءي أم قصر الجنوبي والأوسط باشرا إخلاء ثلاث عشرة حاوية تحتوي مواد شديدة الخطورة عائديتها إلى وزارة النفط بعد استكمال جميع الإجراءات الأصولية لإجلائها واستبعادها إلى أماكن نائية وآمنة بعيداً عن المنشآت والمناطق السكنية.

وأشارت الهيئة الى استمرارها في إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة من الموانئ تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

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