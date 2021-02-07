وزارة الصحة: السلالة الجديدة من كورونا قد تجتاح العراق جراء عدم الالتزام

2021/02/07 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت وزارة الصحة من دخول السلالة الجديدة من فيروس كورونا إلى العراق، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات مجددا وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

وأكدت عضو الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة والبيئة ربى فلاح أن الوزارة اتخذت كافة التدابير الاحتياطية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع ظهور السلالة الجديدة من الفيروس، بالإضافة إلى استنفار كافة المؤسسات والكوادر الطبية والصحية والاستعداد لأي طارئ، خاصة في ظل فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث تعد هذه الأجواء ملائمة لظهور الأمراض الانتقالية والأمراض التنفسية الوبائية، على حد قولها.

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