التفاوض مع الذكورة حل ممكن أمام المرأة العربية - نهلة راحيل

2021/02/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهلة_راحيل استخدمت الباحثة النسوية البريطانية دينيز كانديوتي، المتخصصة في مجالات العلاقات بين الجنسين في الشرق الأوسط، نموذج أفكار هومي بابا وجياتري سبيفاك للتفاوض مع الهيمنة الذكورية التي تواجهها النساء بالأخص في مجتمعات العالم العربي والإسلامي، حيث تستخدم المرأة “التفاوض” كوسيلة لمقاومة المركزية الذكورية، وطرح بدائل تمكنها من تحقيق ذاتها في مجالات أخرى لكونها مرغمة على الخضوع لذلك النظام الأبوي في بعض المج ......





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