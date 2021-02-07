العبقري الذي أعاد للفلسفة المادية دورها العلمي والتقدمي والثوري - خليل اندراوس

2021/02/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#خليل_اندراوس لا شك بأن الفلسفة المادية الفرنسية في نهاية القرن الثامن عشر انبعثت من جديد، واغتنت بجميع مكتسبات الفلسفة المثالية، وأهم هذه المكتسبات المنهج الجدلي لهيغل، دراسة الظواهر في تطورها، وفي نشأتها وزوالها.



وكان كارل ماركس هو العبقري الذي أعاد للفلسفة المادية دورها العلمي والتقدمي والثوري.



وهنا لا بد أن نقول بأن ماركس لم يكن اول من ثار على المثالية الهيغلية، فقد رفع لودفيغ فورباخ راية العصيان الأولى ......





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