صخرةُ محمود أمين العالم - فاطمة ناعوت

2021/02/07 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت حين ألتقيه في خيالي؛ كعادتي كلما اشتقتُ إليه وضربتني الحيرةُ في أمر ما، سوف أسألُه السؤالَ الذي أعيدُه عليه كلما التقيته: (كيف تتلقّى سياطَ سجّانك على ظهرك في النهار، ثم تجالسُه في المساء، لتعلّمه الأبجديةَ، وتمحو أميته؟! كيف تعفو عن جلادك ثم تُحسن إليه؟! "والكاظمين الغيظَ، والعافين عن الناس، والُله يحبُّ المحسنين"، هل أنت نبيّ؟!) وسوف يبتسم كعادته ويجيبُ الإجابةَ المدهشة ذاتَها: (الأمرُ بسيط! ......





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