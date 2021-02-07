رونالدو في الصدرة.. ترتيب هدافي الدوري الايطالي

2021/02/07 | 11:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ عزز كريستيانو رونالدو، صدارته لترتيب هدافي الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما قاد فريقه يوفنتوس للفوز على روما، أمس السبت، في قمة المرحلة الـ21 من “الكالتشيو”.وأحرز النجم البرتغالي، الهدف الأول في الدقيقة 13، من تسديدة مباغتة بيسراه زاحفة نحو الزاوية اليسرى لحارس مرمى نادي روما، ليساهم في فوز يوفنتوس بهدفين دون رد.ورفع حامل الكرة الذهبية في خمس مناسبات، رصيده إلى 16 هدفا في الدوري الإيطالي هذا الموسم، ليعزز صدارته لقائمة أفضل هدافي “سيري أ”، وبات يتقدم بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه، مهاجم إنتر ميلان، الدولي البلجيكي، روميلو لوكاكو، وبثلاثة أهداف عن هداف “الكالتشيو” في الموسم الماضي، الدولي الإيطالي، […]

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ترتيب هدافي الدوري الايطالي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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