2021/02/07 | 11:56 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن قرب استجواب وزير الكهرباء في البرلمان

اكد النائب عن كتلة بدر كريم عليوي المحمداوي، الاحد، قرب استجواب وزير الكهرباء ماجد حنتوش كونه تلاعب بمستحقات موظفي الوزارة.

وقال المحمداوي في بيان، إن “الحكومة وبالاخص وزير الكهرباء تلاعب بمستحقات الوزارة ولربما سنضعها ضمن خانة الفساد كون جميع الوزارات صرفت مستحقات موظفيها الا وزارة الكهرباء”.

وأضاف ان “وزارة الكهرباء وزعت لمقر الوزارة وتركت جميع المرافق الحيوية لهذا سنعمل على استجوابه حتى لو تم دفع المستحقات كون هذا الاجراء لا بد منه”.

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