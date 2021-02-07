2021/02/07 | 11:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد يعلن شروط منح سلف منتسبي الدفاع والداخلية والأمن الوطني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/07 | 11:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يعلن شروط منح سلف منتسبي الدفاع والداخلية والأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يعلن شروط منح سلف منتسبي الدفاع والداخلية والأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).