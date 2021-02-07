فيديو: إجراءات وتفاصيل جديدة حول فتاة حاولت الانتحار من أعلى منزلها في بغداد

2021/02/07 | 11:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، اتخاذ إجراءات جديدة بشأن قضية فتاة حاولت الانتحار من أعلى سطح منزلها في بغداد، بناءً على توجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

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وبحسب مقطع مصور نشره سعد معن مدير اعلام وعلاقات وزارة الداخلية، على "فيسبوك" تابعه "ناس" (7 شباط 2021)، أكد أن "زيارة الأجهزة الامنية المعنية في الامر إلى منزل (الفتاة) جاءت بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية عثمان الغانمي".

ودعا معن إلى "عدم تسريب الحالات العائلية الخاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي حفاظا على الأسر العراقية".

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