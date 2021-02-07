البنك المركزي العراقي يطلق خدمة تعد الاولى من نوعها في العراق والمنطقة

2021/02/07 | 11:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق البنك المركزي العراقي خدمة الالتحاق الرقمي، الذي يعد “الأول من نوعه” في العراق والمنطقة.وقال المركزي في بيان: ان “الالتحاق الرقمي هو نظام مالي رقمي متكامل يعزز من الاستقلال والتحرر المالي من الانظمة الماليه التقليدية”.و يعمل النظام وفقا … Readmore

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