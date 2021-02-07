النجف.. إغلاق كافة المولات والمطاعم والقاعات مع تصاعد الإصابات بكورونا

2021/02/07 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

صحة النجف الاشرفاجراءات وقائية مكثفة داخل وخارج المؤسسات الصحية

وجه مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف الدكتور رضوان الكندي مدراء المؤسسات الصحية في المحافظة بتسمية موظفين محددين لتزويد جميع الداخلين بالكمامات وتعقيم أيديهم عند دخولهم للمؤسسة الصحية وان يكون منتسب الصحة قدوة في الالتزام بالاجراءات الصحية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين فهو الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس الدكتور الكندي أكد أن هذا التوجيه سيتم العمل به اعتبارا من هذا اليوم وبإشراف المعاونين الاداريين في المؤسسات الصحية داعيا إلى تعاون الجميع والالتزام بالتوجيهات الصحية ، وفي ذات السياق أكد مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة النجف الاشرف الدكتور يحيى بستان وجود تعليمات من دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة بغلق كافة المولات والمطاعم والقاعات والمقاهي التي لاتلتزم بالاجراءات الصحية وشروط الوقاية من فايروس كورونا وأن جميع فرق الرقابة الصحية ستقوم بمتابعة ومراقبة هذه المحلات وبالتنسيق والتعاون مع غرفة عمليات تنفيذ مقررات خلية الازمة .

يتبع..

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