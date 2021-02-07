عضو بلجنة العلاقات النيابية يتوقع موقف بايدن بشأن العراق: سيذهب لخيار حتمي

2021/02/07 | 12:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

توقع عضو لجنة العلاقات الخيارجية في مجلس النواب، عامر الفايز، الاحد، 07 شباط، 2021، أن يكون موقف الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن تجاه العراق، خاضعا لما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين بغداد وواشنطن.

وقال الفايز في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الحكومة الأمريكية الجديدة برئاسة جو بايدن، لا يمكنها تجاوز ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بين بغداد وواشنطن بشأن الوجود الأمريكي العسكري على أرض البلاد وحتمية الانسحاب"، مبينا أن "سياسة بايدن تجاه العراق من الواضح لم تكتب بعد، وما يؤكد ذلك هو عدم ذكر العراق حتى الآن في خطاباته".

واضاف أن "السياسية الأمريكية الجديدة تجاه العراق ما تزال غير واضحة لغاية الان".

وتابع الفايز أن "إدارة بايدن تدرك الاتفاق الذي عقد مؤخرا بين واشنطن وبغداد بشان جدولة الانسحاب الأمريكي من البلاد، ولا يمكنها التنصل عن هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه "يتوقع انسحاب القوات الامريكية من العراق بعد اعادة الاتفاق النووي مع إيران".

ولفت الفايز إلى أن "تحديد جدية حكومة بايدن بشأن سياسته تجاه العراق فيما يخص مشاريع التقسيم التي كان يطرحها أو الوجود الأمريكي ستكون بعد أول كلمة له عن العراق".

وغاب ذكر العراق في خطاب الرئيس الاميركي بشان السياسة الخارجية يوم الخميس الماضي.

وفي وقت سابق، طرح الدبلوماسي الأمريكي السابق فيليب كراولي، اليوم السبت، توقعاته بشأن السياسة الخارجية الامريكية خلال فترة الرئيس الجديد جو بايدن، فيما أشار الى أن أمريكا تدعم العراق في اجراء انتخابات حرة ومنصفة.

وقال كراولي في لقاء متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم لخمبس الماضي استمرت 19 دقيقة فقط وما حدده فيها المقدمة للسياسة الخارجية وسيكون هناك فصول كثيرة ستكتب خلال الأيام المقبلة، وقال بايدن أشياء محددة عن 6 دول ولكن أعلن سابقا بانه سيكون هناك إعادة تموضع للقوات الامريكية حول العالم وهذا يؤثر على العراق أيضا خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف، أنه "من المهم تحديد العلاقة بين العراق وامريكا ويجب ان تستمر العلاقات وتتطور من اجل تلافي نمو عصابات داعش والمهم هو الحوار القادم بين البلدين"، مبينا أن "بايدن مطلع بشكل جيد على الملف العراقي وعلينا منحه الوقت من اجل تعديل السياسة الخارجية بعد التشاور مع العراق".

وتابع كراولي أن "سياسة بايدن تختلف عن سياسة ترامب بشكل كبير وكل شيء تغير وعلينا ان ننظر الى العلاقة مع العراق من جديد".

ولفت الى أن "الديمقراطية ستلعب دوراً مهماً في السياسة الخارجية الامريكية والعراق مستمر بتطوير مؤسساته الديمقراطية والولايات المتحدة الامريكية ستستمر بدعم العراق من اجل اجراء انتخابات حرة ومنصفة وتؤدي الى حكومة مستقرة وتحقق مصالح العراق".

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