وزير الخارجية يلتقي ابو الغيط في القاهرة

2021/02/07 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى وزير الخارجية فؤاد حسين في القاهرة اليوم الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط .وكان وزير الخارجيّة فؤاد حسين قد وصل صباح اليوم، الى العاصمة المصريّة القاهرة لحضور الاجتماع الوزاريِّ الطارئ لجامعة الدول العربيّة، الذي دعت له الممكلة الأردنيّة الهاشميّة وجمهوريّة مصر العربيّة".وذكر بيان لوزارة الخارجية ان : الاجتماع خاص بمناقشة التطورات التي تشهدها المنطقة، وكيفية التعامل مع سياسة الإدارة الجديدة في واشنطن، وكذلك دراسة ومعالجة بعض القضايا التنظيمية والتي تخص هيكلية وعمل الجامعة العربية "./انتهى2

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