نائب عراقي: لانحتاج الى الاشراف الاممي على الانتخابات

2021/02/07 | 12:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية في العراق، يونادم كنا، اليوم الاحد، ان تطبيق الاشراف الاممي على الانتخابات هو امر غير مقبول ومن الصعب تحقيقه، مشيرا ا...

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