السفر في زمن كورونا.. محتالون يقدمون اختبارات سلبية

2021/02/07 | 12:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد مطارات الكثير من دول العالم إظهار اختبارات سلبية لفيروس كورونا لضمان سفر صحي للركاب قبل اللحاق برحلاتهم، لكن ذلك لا يعني أن نتائج جميع هذه الاختبارات حقيقية، بحسب ما تقول صحيفة وول ستريت جورنال.

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