2021/02/07 | 12:50 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: تقليص الدوام في دوائر محافظة بابل بنسبة 50% عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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