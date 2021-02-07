لجنة الخدمات النيابية: هذا ما يعرقل الاتفاقية الصينية

2021/02/07 | 12:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشفت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، الاحد، عن 3 عراقيل أخّرت العمل بالاتفاقية الصينية الخاصة بإقامة مشاريع ستراتيجية في العراق.ووصف رئيس اللجنة، وليد السهلاني، في تصريح للصحيفة الرسمية، الاتفاقية التي ابرمتها بغداد مع بكين بـ”الجيدة جدا”، اذا ماطبق بروتوكولها على ارض الواقع، متمنياً ان “تخرج من اتفاقها الشكلي الذي هو عبارة عن …

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