بالفيديو.. ايران تزيح الستار عن لقاح كورونا المنتج محليا في مختبراتها

2021/02/07 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ازاحت ايران، اليوم الاحد، الستار عن لقاح كورونا المنتج في مختبراتها محليا.وبحسب وسائل إعلام ايرانية، ان “اللقاح يعمل اللقاح عن طريق الحقن او الانف، وهو من إنتاج معهد الرازي لصناعة اللقاحات”.

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