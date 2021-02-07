المالية النيابية تتراجع عن فرض ضريبة الدخل وتقرر تمرير الموازنة بلا استقطاع

2021/02/07 | 12:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت قانونها ب” سيء الصيت “ بغداد- وعد الشمري: أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، عن موقف جديد من استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين، رافضة تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113 لسنة 1982 المعدل، وعدّته سيء الصيت، مشيرة إلى أن الموازنة ستمرر من دون تحميل المواطن أي أعباء بحجة تقليل فجوة العجز.وقال عضو ...

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