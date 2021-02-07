الاقليم يطالب بتدخل الامم المتحدة لحل ازمة الموازنة مع بغداد والأخيرة تمهله حتى الغد

2021/02/07 | 12:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مفاوضات الوقت الضائع السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي اعتبر قيادي في الحزب الديمقراطي تسليم ملف النفط الى بغداد خطاً احمر، قائلاً،”لا احد يجرؤ ان يتخذ هكذا قرار”.وقال عضو اللجنة المالية في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي هيفدار احمد، اننا في اللجنة المالية التقينا خلال الايام الماضية دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى، قال لنا ...

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