الكاظمي يوجه بضرورة حماية المنتج المحلي

2021/02/07 | 12:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاحد، ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه بضرورة حماية المنتج المحلي.

الناطق باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاحي قال في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "العمليات المشتركة تقوم بدور كبير في منع دخول البضائع المدرجة ضمن اللائحة المقدمة التي تتوفر محلياً"، مبيناً أن "العمليات المشتركة بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية عملت على مصادرة الكثير من العجلات التي دخلت من دون موافقات".

ولفت الى "احالة الكثير من المتهمين بإدخال البضائع الممنوعة من الاستيراد الى المحاكم المختصة من اجل منع اي حالة اغراق للأسواق"، مشيراً إلى أن "الكاظمي، وجه بضرورة حماية المنتج المحلي".

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