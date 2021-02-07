2021/02/07 | 12:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، مكافحة الفساد الإداري، وذلك خلال لقائه مدعين عامين في المناطق الاستئنافية لكافة المحافظات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان لإعلام القضاء تلقى "ناس" نسخة منه، (7 شباط 2021)، أنه "التقى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان اليوم الاحد الموافق 7 /2 /2021 المدعين العامين في جميع المناطق الاستئنافية لكافة المحافظات بحضور كل من رئيس الادعاء العام سالم محمد نوري البدراني ورئيس الاشراف القضائي جاسم محمد عبود".

وأضاف، أن "المجتمعين ناقشوا ضرورة قيام اعضاء الادعاء العام بدور اكبر في مجال مكافحة الفساد الاداري، لذا وجه رئيس المجلس بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لارسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة لها اموال المحافظة ليتسنى لاعضاء الادعاء العام وبالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وأوجه صرف المبالغ المخصصة لكل محافظة وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون".

وتابع البيان، "وبالنسبة للعاصمة بغداد، وجه رئيس المجلس بتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التي سبق وان تم تكليفها بإكمال اعمال مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات غير مرتبطة بوزارة والتحقيق في جميع المخالفات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه من رئيس مجلس القضاء إلى الادعاء العام حول ’الفساد الإداري’ في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه من رئيس مجلس القضاء إلى الادعاء العام حول ’الفساد الإداري’ في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).