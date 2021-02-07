تقليص الدوام في دوائر محافظة بابل بنسبة 50%

2021/02/07 | 13:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

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