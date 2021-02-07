زيدان يوجه طلباً للمالية بخصوص تخصيصات المحافظات ويوجه باتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الفساد

2021/02/07 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس القضاء الاعلى يوجه الادعاء العام باتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الفساد الاداري

بغداد / إعلام القضاءالتقى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الاحد الموافق 7 /2 /2021 المدعين العامين في جميع المناطق الاستئنافية لكافة المحافظات بحضور السادة كل من رئيس الادعاء العام سالم محمد نوري البدراني ورئيس الاشراف القضائي جاسم محمد عبود.



https://www.hjc.iq/view.67963/وذكر بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المجتمعين ناقشوا ضرورة قيام السادة اعضاء الادعاء العام بدور اكبر في مجال مكافحة الفساد الاداري، لذا وجه السيد رئيس المجلس بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لارسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة لها اموال المحافظة ليتسنى للسادة اعضاء الادعاء العام وبالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وأوجه صرف المبالغ المخصصة لكل محافظة وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون".وبالنسبة للعاصمة بغداد "وجه السيد رئيس المجلس بتفعيل عمل اللجان المشتركة بين الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التي سبق وان تم تكليفها بإكمال اعمال مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات غير مرتبطة بوزارة والتحقيق في جميع المخالفات القانونية".

يتبع..

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