بابل.. توجيه بإعادة فتح الردهات الوبائية وإغلاق الجوامع والحسينيات وقاعات الاعراس

2021/02/07 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، اليوم الاحد، إغلاق دور العبادة وتعليق المناسبات الإجتماعية مع تقليص الدوام الرسمي في دوائر المحافظة إلى النصف بسبب وباء كورونا.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يكون الدوام بنسبة 50% في جميع دوائر المحافظة، وارسال فرق الى المدارس التي فيها اصابات، منع الدخول الى الدوائر كافة من دون ارتداء الكمامات".

وأكدت الخلية على "الزام المولات والمطاعم باتخاذ الاجراءات الوقائية الفعلية وقررت ايضا غلق الجوامع والحسينيات كافة وكذلك قاعات الاعراس".

وطالبت الخلية "بإعادة افتتاح الردهات الوبائية كافة في الاقضية والنواحي التي تم اغلاقها مع انخفاض الاصابات بالوباء في المحافظة قبل نحو أكثر من أسبوعين".

ووجهت ايضا بمنع التدخلات كافة في نقل المرضى من والى المستشفيات.

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