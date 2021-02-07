دعم دولي لإجراء التعداد السكاني في العراق

2021/02/07 | 13:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير التخطيط، الدكتور خالد بتال النجم، اليوم، الأحد (7 شباط 2021)،، مع ريتا كولومبيا، ممثلة صندوق الامم المتحدة للسكان، في العراق، والوفد المرافق لها، اجراءات واستعدادات الوزارة لاجراء التعداد العام للسكان، ودور الصندوق في دعم جهود الجهاز المركزي للاحصاء في تنفيد التعداد.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزير اكد خلال اللقاء الذي حضره المستشار الوطني للتعداد مهدي العلاق، ومدير عام التعاون الدولي الدكتور ساهر عبدالكاظم، ان وزارة التخطيط، تبذل جهودا كبيرة من اجل توفير الظروف المناسبة لتنفيذ التعداد".

وأشار الى ان "اسباب تأجيل تنفيذه في العام الماضي كانت ترتبط بظروف صحية ومالية واجهت العراق"، مضيفا، ان "العمل لم يتوقف، وان قطاعات العمل المختلفة تواصل تنفيذ خططها الخاصة بتنفيذ التعداد".

وأكد وزير التخطيط، "المضي في استكمال البنى التحتية وتطوير القدرات للعاملين على تنفيذ مشروع التعداد، وان هناك تعاونا جيدا بين الوزارة والحكومات المحلية في المحافظات، واقليم كردستان، اسهم في تذليل الكثير من العقبات، ومعالجة المشاكل الفنية والادارية".

من جانبها اعربت كولومبيا، بحسب البيان عن "دعم صندوق الامم المتحدة للسكان لجهود وعمل وزارة التخطيط، فيما يتعلق باجراء التعداد، مشيرة الى حرص الصندوق على تقديم الدعم الفني والخبراتي للجهاز المركزي للاحصاء في اطار التعاون المشترك لاجراء التعداد السكاني".

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