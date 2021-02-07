القبض على / 18 / مطلوبا وضبط شاحنتين مخالفة للقانون في ديالى

2021/02/07 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوات من شرطة ديالى القبض على / 18 / مطلوبا للقضاء وضبطت شاحنتين محملتين بمواد مخالفة للقانون .وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عملية القبض كانت في مدن بلدروز والخالص وابي صيدا والمنصورية بعد صدور مذكرات قبض قضائية بحقهم بتهم جنائية وارهابية .واضاف ان مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية تمكنت من ضبط شاحنتين محملتين بمواد ممنوعة من الاستيراد حيث تم تسليم الشاحنتين وسائقيها الى الجهات الامنية المختصة ./انتهى

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