زيدان يوجه الادعاء العام باتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الفساد الاداري

2021/02/07 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الادعاء العام باتخاذ الاجراءات الفاعلة لمكافحة الفساد الإداري.ووجه زيدان / حسب بيان للمجلس/ بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لارسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع./انتهى3

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