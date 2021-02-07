2021/02/07 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز الهند - متابعة وقائع ثورة الفلاّحينبدأت احتجاجات المُزارعين خلال الأسبوع الأخير من شهر آب/أغسطس 2020، وحاول نظام حكم حزب "بهارتيا جاناتا" اليميني المتطرف، بزعامة رئيس الحكومة "نانيندرا مودي"، قمع الإحتجاجات وفكّ الحصار عن العاصمة الإتحادية، ولكنه فشل في ذلك، ويواصل عدد كبير من المُزارعين الحصار، رغم القمع والإعتقالات، إلى غاية كتابة هذه الفقرات، يوم السابع من شباط/فبراير 2021.تُمثّل ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نضالات صغار الفلاحين، نموذج الهند - الطاهر المعز) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نضالات صغار الفلاحين، نموذج الهند - الطاهر المعز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).